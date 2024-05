De fire er alle direktører i ulike pengevekslingsfirmaer. Politiet har avhørt dem med en mistanke om at de har hvitvasket over 900 millioner danske kroner.

Tre av mennene ble pågrepet i Danmark, mens en av de siktede skal befinne seg i utlandet. I tillegg er åtte personer siktet for medvirkning til hvitvasking.

Mennene er siktet for grov hvitvasking, mistenkt for å ha vært en del av et nettverk som fraktet millioner av kroner til utlandet.

Ifølge politiet i Danmark skal pengene ha blitt fløyet fra Kastrup til en rekke land i Afrika og Midtøsten. En av direktørene skal blant annet ha brukt verditransportselskapet Loomis til å frakte omtrent 71 millioner danske kroner til Dubai fra Danmark.

En av de siktede var i besittelse av fem gullbarrer til en verdi av 292.000 danske kroner da han ble pågrepet.