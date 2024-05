Resolusjonen ble fredag vedtatt med 14 mot 0 stemmer. Russland avsto fra å stemme.

Resolusjonen krever at alle land respekterer og beskytter hjelpearbeidere og FN-personell slik folkeretten krever. Den ber også alle land og parter i væpnede konflikter om å respektere humanitærretten og sine forpliktelser i henhold til Genèvekonvensjonene.

Forslaget var fremmet av Sveits. I teksten uttrykkes det stor bekymring for et økende antall angrep og trusler mot hjelpearbeidere og FN-ansatte, samt manglende respekt for og brudd på humanitærretten blant parter i krig.

190 FN-ansatte drept

Resolusjonen nevner ikke krigen på Gazastripen eller noen annen pågående væpnet konflikt, men den blir vedtatt samtidig som det raser krig i både Gaza, Sudan, Ukraina, Myanmar og flere andre land.

Ikke i noen annen krig har imidlertid så mange FN-ansatte og hjelpearbeidere blitt drept som i den israelske krigføringen i Gaza. Krigen har kostet hele 190 FN-ansatte livet, et antall som er helt uten sidestykke i FNs 80 år lange historie, ifølge generalsekretær António Guterres.

– Enkelt og viktig

Også hjelpearbeidere fra andre organisasjoner er blitt drept, deriblant sju ansatte i World Central Kitchen, som ble drept i et israelsk luftangrep i april mens de jobbet for å få ut mat til Gazas sultrammede befolkning.

– Målet med resolusjonen er like enkelt som det er viktig. Det handler om å beskytte menn og kvinner som jobber og risikerer sine liv, hver dag, for å hjelpe mennesker som er rammet av væpnet konflikt, sa den sveitsiske FN-ambassadøren Pascale Baeriswyl til nyhetsbyrået AP dagen før resolusjonen ble vedtatt.