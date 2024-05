I uttalelsen uttrykkes det særlig bekymring over at mange titalls tusen er drevet på flukt i delstaten Rakhine, der rohingyaene bor.

– Vi oppfordrer alle væpnede aktører til å sørge for at sivile blir beskyttet, skriver Norge sammen med Australia, Canada, EU, Sør-Korea, Malta, New Zealand, Sveits, Storbritannia og USA.