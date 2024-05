I en uttalelse fra forsvarsdepartementet i Taipei fredag heter det at det fra sent torsdag kveld ble registrert 62 fly, og at 47 av dem hadde krysset medianlinjen, en henvisning til sektorlinjen i Taiwanstredet som skiller Kina fra Taiwan.

Den kinesiske militærøvelsen begynte torsdag og omfatter en rekke krigsskip og fly.