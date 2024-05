– Dette er et historisk vendepunkt i Europa, og jeg er sikker på at mange land vil følge dette veldig viktige skrittet for å styrke den palestinske sakens posisjon på et internasjonalt nivå, sier Bassem Naeem til TV 2.

Han takker både Norges regjering og det norske folk for anerkjennelsen av Palestina.

– Takk for alle disse sterke standpunktene og denne sterke støtten til den palestinske saken.

Naeem, som er talsperson for internasjonale relasjoner i Hamas, sier han ikke er overrasket over Norges avgjørelse.

– Vi har alltid nytt godt av sterk støtte fra Norge, både til den palestinske saken og til det palestinske folks rettigheter.

Også Spania og Irland kunngjorde onsdag at de vil anerkjenne Palestina som en uavhengig stat. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) har avvist at Norges anerkjennelse kan tolkes som støtte til Hamas.

– Vi tar sterkt avstand fra Hamas og det Hamas har gjort, understreket Eide onsdag overfor TV 2.