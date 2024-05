Det sier Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol, Japans statsminister Fumio Kishida og Kinas statsminister Li Qiang i en felles uttalelse mandag.

Til tross for at Nord-Korea ikke offisielt sto på dagsordenen på det tirlaterale toppmøtet i den sørkoreanske hovedstaden, så sa statsminister Kishida etter møtet at atomnedrustning er i deres «felles interesse».

– Fred på halvøya er i alles interesse og er vårt felles ansvar, skriver de tre lederne i uttalelsen.

Men Nord-Korea har ikke vist noen interesse for nedrustning. Få timer før slutterklæringen fra toppmøtet i Seoul ble lagt fram, kunngjorde regimet i Pyongyang at de planlegger å skyte opp en satellitt innen 3. juni. Sannsynligvis er det snakk om Nord-Koreas forsøk på å skyte opp sin andre militære spionsatellitt.

Det er sjeldent at toppledere fra Sør-Korea, Japan og Kina møtes, faktisk er det nesten fem år siden forrige gang. På mandagens møte ble de tre også enige om å styrke samarbeidet seg imellom og forsøke å blåse liv i forhandlingene om en frihandelsavtale mellom de tre landene.