Talsmannen insisterer på at den beste måten å få slutt på krigen, er at Hamas legger ned våpnene og løslater alle gislene.

Samtidig gir han Hamas skylden for at det råder sult i noen områder av Gaza, og han hevder at nødhjelp fortsatt ankommer Gaza.

To grenseoverganger i sør, Rafah og Kerem Shalom, er nå stengt av Israel. De er blitt brukt til å bringe nødhjelp inn til Rafah og resten av Gaza, og FN har advart om at det innebærer en struping av nødhjelpsarbeidet i det palestinske området.

Nylig åpnet Israel en av grenseovergangene i nord, Erez. Den skal fortsatt ha vært operativ tirsdag.

En israelsk forhandlingsdelegasjon var tirsdag på vei til Kairos for å delta i forhandlinger om en våpenhvile, men ingen høytstående ledere er med i delegasjonen.