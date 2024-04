Kvinnen, som navngis som Sonia M., var gift med IS-toppen Abdelnasser Benyoucef. Hun mistenkes for å ha holdt en tenåringsjente fra folkegruppene yazidiene som slave i Syria.

Jenta, som i dag er 25 år gammel, var 16 år da hun skal ha blitt tvunget inn i slaveri av Benyoucef. Ifølge Le Parisien har hun anklaget Sonia M. for å ha voldtatt henne to ganger og for å ha visst at ektemannen voldtok henne. Hun forteller at hun ble holdt fanget i over en måned i Syria i 2015 og verken fikk spise, drikke eller dusje uten Sonia M.s tillatelse.

Den tiltalte kvinnen avviste anklagene i et avhør 14. mars og sa at eksmannen «bare begikk én voldtekt».

– Jenta kunne gå ut av rommet sitt når hun ville, spiste det hun ville og brukte toalettet når hun trengte det, forklarte den nå tiltalte kvinnen.

Forsvarer Nabil Boudi er svært kritisk til tiltalen, som han kaller «opportunistiske anklager».

– Påtalemyndigheten forsøker å stille henne til ansvar for de mest alvorlige forbrytelser, fordi retten ikke har klart å pågripe de virkelige gjerningsmennene, sier advokaten.

Kilder nær etterforskningene sier det er utstedt arrestordre på Benyoucef.