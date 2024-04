I januar fikk Mahathirs eldste sønn ordre om å redegjøre for hele sin formue, både i og utenfor Malaysia.

Torsdag opplyste økokrimsjef Azam Baki at også Mahathir nå er under etterforskning, og at begge sønnene hans er blitt bedt om å redegjøre for alle verdier de eier.

Mahathir er svært kritisk til Malaysias nåværende statsminister Anwar Ibrahim, som kom til makten i 2022, og som da lovet å bekjempe korrupsjon. Anwar har avvist at han bruker rettsvesenet til å ramme politiske motstandere.

Saken mot Mahathirs sønner ble innledet etter Panama Papers-avsløringene i 2016, som ble publisert i medier over hele verden. De var basert på en enorm dokumentlekkasje fra skatteparadiset Panama, og viste hvordan politikere, næringslivstopper og andre rike personer hadde gjemt unna store verdier i skatteparadiset.