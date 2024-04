Det har versert rykter om at De grønne ville trekke seg fra regjeringen etter at den i forrige uke slo en strek over sitt tidligere mål om å kutte skadelige klimautslipp med 75 prosent innen 2030.

De grønne gikk inn i regjeringen etter valget i 2021 der SNP ikke lyktes med å sikre seg flertall i nasjonalforsamlingen. Begge de to partiene er tilhengere av løsrivelse fra Storbritannia og skotsk uavhengighet.