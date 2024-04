Det opplyser en kilde i det irakiske innenriksdepartementet til nyhetsbyrået AFP.

Eksplosjonen skjedde rundt midnatt natt til lørdag. To kilder i det irakiske forsvaret sier til Reuters at det dreide seg om et ukjent luftangrep.

Militærbasen ligger like ved Iskandariya i provinsen Babil og benyttes av den irakiske statsstøttede Hashd al-Shaabi-sjiamilitsen, også kjent som Popular Mobilization Forces (PMF). PMF er i dag integrert i Iraks hær som formell sikkerhetsstyrke, men startet i sin tid opp som en gruppe bestående av ulike væpnede fraksjoner, flere av dem med nær tilknytning til Iran.

PMF-fraksjoner har under Gaza-krigen deltatt i rakett- og droneangrep mot amerikanske styrker som er utplassert i Irak, men stanset aksjonene i februar, ifølge Reuters.