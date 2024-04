Det opplyser en lokal leder og fire av landsbyens innbyggere. Angrepet skjedde 10. april.

Angrepet er det foreløpig siste i en rekke flyangrep som sentrale militærmyndigheter har satt i verk mot bandene, men som også dreper mange sivile. Den militære ledelsen i Abuja sa torsdag at operasjonen hadde vært vellykket og at flere bander var blitt uskadeliggjort i delstaten Zamfara, spesielt i det lokale området Maradun.

Men den lokale lederen i landsbyen Dogon Daji, som ligger i Maradun, sier til Reuters at det ikke har vært såkalte banditter i hans område, som i all hovedsak er befolket av muslimer.

Den lokale lederen Lawali Ango sier at han 10. april var borte fra landsbyen for å forberede feiringen ved slutten av fastemåneden Ramadan da han så kampfly passere over området. Deretter kom det flere kraftige eksplosjoner.

Han hastet tilbake til landsbyen og fant utbrente og bombede hus og mange drepte, både barn, kvinner og menn. Mange ble funnet døde inne i bygningene. Over telefon forteller Ango til Reuters at minst 33 mennesker ble drept.

– De militære sier at bandittene var på flukt og hadde gjemt seg i vår landsby. Jeg sverger på at dette ikke var tilfellet, sier han.

En talsmann for det militære hovedkvarteret avviser beskyldningene om tilfeldig drepte. Generalmajor Edward Buba sier at flyangrepene ble satt i verk etter omhyggelig planlegging og etterretningsvirksomhet og at ingen sivile ble drept eller var mål for aksjonen.