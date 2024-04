– Dette er et avgjørende øyeblikk i denne prosessen, sier Andres Gómez Carrion, som leder forhandlingene, til nyhetsbyrået Reuters.

Representanter for de aller fleste land i verden begynner forhandlingsrunden tirsdag i Canadas hovedstad Ottawa.

Dette er det nest siste møtet før en global avtale om plastforurensing etter planen skal landes senere i år.

Verdens produksjon av plast er mer enn doblet de siste 20 årene til 460 millioner tonn per år. Bekymringen er at for mye av dette havner i naturen.

Plastsøppel finnes i dag over store deler av verden, ikke minst i havet. Små plastpartikler – mikroplast – er funnet i kroppene til mange typer dyr, og i menneskers blod og brystmelk. Foreløpig er det uklart hvilke helseskader mikroplasten eventuelt kan føre til.

Blant landene i forhandlingene er det svært ulike meninger om hvor streng plastavtalen bør være.

Norge er med og leder en såkalt høyambisjonskoalisjon, og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) deltok på møter i Ottawa i helgen, i forkant av selve forhandlingsrunden.