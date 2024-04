Hittil i april har det i gjennomsnitt sluppet inn 181 lastebiler med nødhjelp daglig i Gaza, og dette er altfor få til å dekke behovene i den krigsherjede enklaven, ifølge UNRWA.

Før krigen ble det kjørt inn over 500 lastebiler med forsyninger daglig til de 2,3 millioner palestinerne på Gazastripen.

Nå lever 1,7 millioner internt fordrevne palestinere i provisoriske telt der, og behovene er langt større enn tidligere.

FN slo i forrige måned fast at drøyt 1,1 millioner mennesker sto på randen av hungersnød i Gaza, og ytterligere 850.000 sulter. Flere titall barn er alt døde av sult.

Israels forsvarsminister Yoav Gallant lovet i forrige måned at Gaza ville bli «oversvømt av nødhjelp», men ifølge UNRWA har det siden «ikke vært noen betydelig endring» i mengden nødhjelp som slipper inn.

Det israelske forsvarsdepartementets avdeling for koordinering av virksomhet i de okkuperte palestinske områdene (COGAT) opplyser at 237 lastebiler med forsyninger slapp inn på Gazastripen mandag, og at ytterligere 126 lastebiler krysset grensa natt til tirsdag.

FNs nødhjelpskontor (OCHA) har tidligere stilt spørsmål ved tallene fra COGAT og viser til at israelerne bare slipper halvfulle lastebiler over grensa.

Mens Israel teller antall biler, teller FN antall lastebillass, påpekte OCHAs talsmann Jens Lærke i forrige uke.