Over halvparten av de spurte i målingen fra AP-NORC Center for Public Affairs Research mener Biden med sin politikk har bidratt til økte levekostnader og svekket grensekontroll.

Over halvparten mener også at Donald Trump under sin regjeringstid bidro til å svekke stemmeretten, valgsikkerheten, USAs forhold til omverdenen, abortlovgivningen og kampen mot klimaendringer, viser målingen.

På spørsmål om hvem av de to som har gjort mest for å hjelpe folk som dem selv, svarer rundt en tredel Trump og en firedel Biden.

Rundt 30 prosent av de spurte svarer at verken Trump eller Biden har bidratt til å gjøre livet lettere for dem, og entusiasmen foran høstens presidentvalg er derfor laber hos mange.

Biden kommer særlig dårlig ut i spørsmålet om innvandring og grensekontroll, der bare 16 prosent mener at han har gjort en god jobb.

Nesten halvparten av de spurte, 46 prosent, mener Trump bidro til å styrke grensekontrollen og begrense innvandringen.