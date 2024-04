– Jeg er dypt bekymret over utviklingen i Midtøsten og rapporter om at Israel skal ha angrepet mål i Iran i natt, sier utenriksministeren til NTB.

Han mener risikoen for en opptrapping av konflikten i regionen er stor.

– Angrepene de siste ukene er en svært alvorlig og farlig forverring av situasjonen, som allerede er svært ustabil. Vi føler med alle som nå lever med frykt og usikkerhet, ikke bare i Iran og Israel, men i hele Midtøsten

Eide sier norske myndigheter fortsatt kun har begrenset informasjon om nattens hendelser men understreker at foreløpige meldinger tyder på at angrepet har vært begrenset til en militær flybase.

Norge har vært i samtaler med partene, flere ledere i Midtøsten og andre sentrale land de siste dagene.

– Det er viktig at dette kommer over i et diplomatisk spor. Denne krisen kan ikke løses gjennom nye bombeangrep, sier Eide, som understreker at Norge har kommet med tydelige advarsler mot en opptrapping.

– Dette må stoppe, og det er viktig at alle krefter blir satt inn på at det. Voldsspiralen må brytes, sier han.