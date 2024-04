FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) ledet et «vurderingsoppdrag» i Khan Younis etter at de israelske styrkene trakk seg ut av byen i forrige uke, opplyser organisasjonen selv.

De oppdaget betydelige utfordringer med å operere trygt på grunn av udetonert ammunisjon, inkludert bomber på nesten 500 kilo inne på skoler og på veier, sier UNRWA tirsdag.

I tillegg sier de at det er tusenvis av internt fordrevne i Khan Younis som trenger livreddende hjelp, inkludert helsehjelp, vann og mat.

Tidligere i april sa FN at det vil koste flere millioner og ta mange år å fjerne udetonert ammunisjon fra Gazastripen.