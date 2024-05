Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan hevder Gülen, som har levd i eksil i USA siden 1999, trakk i trådene under et kuppforsøk i 2016. Den i dag 83 år gamle predikanten nekter for dette.

Tusenvis av påståtte tilhengere av predikanten er siden fengslet, over 3000 av dem på livstid. Over 140.000 andre er blitt sparket fra offentlige stillinger, blant dem lærere og politifolk.

Tirsdagens pågripelser fant sted i 62 av Tyrkias 81 provinser, opplyser innenriksminister Ali Yerlikaya.

Ifølge ham fant pågripelsene sted etter at de mistenkte på oppdrag fra Gülen forsøkte å avlegge eksamen som ville ha sikret dem offentlige stillinger, mens andre hadde kommunisert via Bylock-appen som tyrkiske myndigheter hevder at Gülen kontrollerer.