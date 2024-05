Sør-Afrika har bedt om rettshøringen i et forsøk på å presse Israel til å stanse den militære framrykkingen.

Torsdag skal Sør-Afrikas advokater framføre sine argumenter, mens Israel kommer med sin respons dagen etter.

Det er fjerde gang at ICJ blir bedt om å vedta hastetiltak mot Israel siden saken ble innledet i januar. Denne gangen vil Sør-Afrika at FN-dommerne beordrer Israel til umiddelbart å stanse sin offensiv og trekke sine styrker tilbake. I tillegg ønsker sørafrikanerne en ordre om at det må sikres fri frakt av nødhjelp til Gazastripen.

Over halvparten av Gazas befolkning på rundt 2 millioner har søkt tilflukt i Rafah, men hundretusener har forlatt byen etter at israelske bakkestyrker begynte å rykke framover.

Sør-Afrika har gått til sak mot Israel med anklager om at Israels krigføring i Gaza utgjør et folkemord. Etter hvert har både Tyrkia og Egypt sluttet seg til søksmålet.

Israel avviser folkemordanklagene og sier at angrepene i Rafah og det øvrige Gaza er nødvendig for å ødelegge Hamas.