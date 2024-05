Blant de 50 var både forsvarsministre og andre ledere, og de representerte både land i Europa og land i andre deler av verden.

Ukraina står overfor en svært krevende situasjon med en ny russisk offensiv, som særlig har fått fart i nordøst. Samtidig gjennomfører Ukraina massive angrep mot russiske mål på den okkuperte Krim-halvøya.

– Vi møtes i en utfordrende tid, sa Austin, og viste til Russlands angrep mot den nordøstlige Kharkiv-regionen. Han konstaterte at dette viser viktigheten av at de allierte landene fortsetter støtten. Austin sa at USA vil fortsette sine leveranser av amerikanske våpen «uke etter uke».