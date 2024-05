I mandagens møte omtalte Recep Tayyip Erdogan deltakerne i den årlige sangkonkurranse som «trojanske hester» som vil skape «sosial korrupsjon».

– Vi ser nå at det var helt riktig å bestemme oss for å holde Tyrkia utenfor denne skammelige konkurransen, sier presidenten.

I år fikk Eurovision sin første ikke-binære vinner. Ifølge Erdogan oppfordrer konkurransen kjønnsnøytrale artister, som han mener er en trussel mot den tradisjonelle familiedannelsen.

Tyrkia har ikke deltatt i 2012, men artisten Sertab bidro under en av semifinalene i Malmö for to uker siden. Der fremførte hun sin vinnerlåt «Every way that I can» fra 2003. Det er Tyrkias eneste seier. Landet har deltatt 35 ganger og arrangerte finalen i Istanbul i 2004, året etter Sertabs seier.