Det nøytrale Sveits har notert seg 50 registreringer fra enkeltland, rundt regnet halvparten fra land utenfor Europa, opplyste den sveitsiske presidenten Viola Amherd onsdag.

Så langt har over 160 delegasjoner meldt seg på.

Amherd holdt en pressekonferanse sammen med Tysklands statsminister Olaf Scholz etter samtaler i Berlin. Hun opplyste at den sveitsiske regjeringen ønsker en så bred forsamling som mulig.

Kina har ennå ikke svart på invitasjonen, mens Russland aldri fikk noen. Flere land fra Sør-Amerika, Afrika og Midtøsten har tilsagt sitt nærvær.

Samtalene i Luzern skal ifølge diplomatiske kilder i første rekke dreie seg om hvordan landene skal redusere faren for truende følger av den russiske invasjon i Ukraina.

Amherd sa onsdag at Sveits også håper at konferansen kan bidra til å berede grunnen for en fredsløsning i Ukraina. Sveits kunngjorde i januar at landet skulle være vert for en slik konferanse etter oppfordring fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Sveits regner med at flere land vil melde seg etter hvert som starten på konferansen nærmer seg, og ser gjerne at land i det som kalles det Globale Sør, registrerer seg. Det samme gjelder Kina.

– Arbeidet pågår for fullt, sa den sveitsiske presidenten.