Demonstrantene krever at regjeringen må gjøre mer for å få frigitt gislene som holdes av Hamas og andre militante grupper på Gazastripen.

Ifølge avisa Haaretz er det oppstått sammenstøt mellom noen demonstranter og politi, som bruker vannkanoner for å spre demonstrantene.

Store regjeringskritiske protester har blitt et gjentakende syn i den innenrikspolitiske debatten, og de foregår hovedsakelig i storbyene Tel Aviv og Jerusalem.

Lørdag ble det også kjent at det israelske militæret (IDF) har funnet og hentet ut levningene av enda et gissel som ble drept under Hamas' angrep på Israel 7. oktober. Ifølge IDF er den døde identifisert som Ron Benjamin.

Fredag ble det kjent at IDF hadde funnet og tatt hånd om likene av tre israelere som ble drept i Hamas-angrepet 7. oktober og ført til Gaza.