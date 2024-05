Rockstar hadde tidligere uttalt at lanseringen av neste spill i den populære Grand Theft Auto-serien skal skje neste år, men uten å ha oppgitt detaljer. Take Twos kunngjøring torsdag snevrer lanseringsvinduet noe inn, men noen eksakt dato er ennå ikke spikret.

– Forbrukernes forventninger er enestående og våre forventninger for kommersiell suksess fortsetter å øke, står det i uttalelsen.

Take-Two unngår imidlertid å oppgi detaljer rundt GTA VI.

– Rockstar har ikke kommet med noen detaljer om hva selskapets forventninger er for lanseringen, sa Take-Twos toppsjef Strauss Zelnick til analytikere torsdag.

Han viste til spilltraileren som ble sluppet i desember i fjor og sa at det kommer flere nyheter rundt spillet fra Rockstar når tiden er inne. Traileren har Tom Pettys låt «Love is a long road» som bakgrunn og viser to hovedpersoner, Lucia og Jason. Handlingen er plassert i og rundt Vice City, spilluniversets svar på Miami. Raske biler og våpen er sentrale ingredienser i GTA-universet.

GTA er blant verdens mest innbringende spillserier. Forrige spill i serien; Grand Theft Auto V, kom i 2013 og har solgt i over 200 millioner eksemplarer.