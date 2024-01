Erklæringen er undertegnet sammen med den sivile koalisjonen Taqadum, skriver Reuters.

RSF-leder Mohamed Hamdan Dagalo hevder også at den sudanske hæren ble invitert til å signere erklæringen, og han la til at dokumentet kan danne grunnlaget for fredsforhandlinger for å få slutt på den mer enn ni måneder lange krigen.