– Vi merker oss et vel gjennomført valg på Taiwan 13. januar. Velfungerende demokratiske prosesser er avgjørende for opprettholdelsen av innbyggernes demokratiske rettigheter og friheter i ethvert samfunn, sier kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svensen i en epost til NTB.

Taiwans regjeringsparti DPP vant lørdagens presidentvalg for tredje periode på rad da partiets presidentkandidat og nåværende visepresident Lai Ching-te fikk flest stemmer.

Lai er en uttalt kritiker av Kina og tilhenger av formell uavhengighet for Taiwan. Samtidig har han under valgkampen sagt at han vil ha «status quo». Det vil si fortsatt selvstyre for Taiwan uten at øya erklærer seg som en selvstendig nasjon.