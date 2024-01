En talsmann for den israelske hæren sier til avisa Haaretz at kommandosentre, militære anlegg, rakettramper og bygninger der det ble lagret våpen og kamputstyr var blant målene for nattens angrep.

Minst 32 mennesker er ifølge Al Jazeera drept i Khan Younis og fem i Rafah det siste døgnet.

I flyktningleiren Jabalia nord på Gazastripen ble minst 50 hjem jevnet med jorda. Husene var forlatt og hele al-Sikka-nabolaget er nå borte.