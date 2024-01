I Rafah helt sør i Gaza bor titusener av internt fordrevne palestinere i telt.

– Om natten føler jeg at jeg kommer til å dø av kulde, sier Haneen Adwan, en seksbarnsmor som har måttet flykte fra Nuseirat sentralt på Gazastripen, til nyhetsbyrået AFP.

Til tross ubehagelig og skadelig røyk har familier begynt å lage bål av plast for å holde varmen.

Det siste døgnet har ytterligere 158 mennesker blitt drept og 320 såret i israelske angrep, ifølge helsemyndighetene i det palestinske området. En journalist fra nyhetsbyrået AFP opplyser at storbyen Khan Younis ble hardt rammet.

Skjøt ned raketter fra Gaza

Likevel fortsetter militante palestinere å avfyre raketter mot Israel. Tirsdag morgen ble rundt 50 raketter skutt mot Netivot sør i Israel, ifølge den israelske hæren, uten at noen ble såret.

På videoer fra AFP kan man se hvordan det israelske luftforsvarets nedskyting av raketter ved grensen til Gaza etterlater strimer av røyk, samtidig som man kan høre lyden av eksplosjoner.

Israels forsvarsminister Yoav Gallant hevdet på en pressekonferanse mandag at de intense angrepene sør i Gaza snart skal trappes ned og at militæret deretter vil gå til neste fase i krigen. Men han sa ingenting om hva denne fasen vil bestå av.

Det israelske militæret kom med et lignende budskap for en ukes tid siden, men øyenvitner på Gazastripen sier at de ikke har merket noe til at angrepene er blitt mindre intense.

FN-sjefen med ny appell

FNs generalsekretær António Guterres gjentok mandag bønnen om en umiddelbar våpenhvile.

– Vi trenger en umiddelbar humanitær våpenhvile for å sikre at nok nødhjelp kommer dit den trengs, for å tilrettelegge for løslatelse av gislene, for å slukke flammene til en større krig, fordi jo lengre krigen i Gaza fortsetter, desto større er risikoen for en opptrapping og feilbedømming, sier Guterres.

Israel har i flere uker vært under hardt internasjonalt press fra en rekke land og organisasjoner som krever våpenhvile. Også USA har bedt innstendig om at krigen føres slik at færre sivile liv går tapt. Men Washington har ikke bedt om våpenhvile, truet med å stanse våpenstøtten eller innføre noen sanksjoner mot Israel.

Nærmere 24.300 palestinere er drept siden krigen startet 7. oktober, hvorav rundt 70 prosent er kvinner og barn, ifølge Gazas helsemyndigheter. Over 60.000 er såret, mens tusenvis av andre er savnet, mange av dem ligger antakelig døde under bygninger som har rast sammen i israelske angrep.

190 israelske soldater er drept i den israelske bakkeinvasjonen, ifølge den israelske hæren, mens om lag 1140 mennesker ble drept i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober.

Iranske angrep mot Nord-Irak

Israel fastholder at Hamas skal knuses, og statsminister Benjamin Netanyahu er blant flere israelske ledere som sier at krigen kan komme til å vare i månedsvis.

Samtidig har Hamas' alliansepartnere trappet opp angrepene på det de anser som Israels støttespillere. Frykten øker dermed for at flere land blir dratt inn i en større regional konflikt.

Natt til tirsdag meldte den iranske Revolusjonsgarden at de hadde gjennomført rakettangrep mot det de hevder er et israelsk etterretningssenter i Kurdistan i Nord-Irak og mot anti-iranske «terroristgrupper" i Arbil, hovedstaden i det kurdiskstyrte området.

Irak har fordømt angrepet som et brudd på landets suverenitet og sagt at de vil klage det inn for FNs sikkerhetsråd.

Houthi-militsen i Jemen hevdet mandag at de har gjennomført et rakettangrep mot et amerikanskeid lasteskip i Rødehavet. Meldingen kom få dager etter at USA og Storbritannia gjennomførte et omfattende angrep mot houthiene i et forsøk på å ødelegge militsens evne til å angripe skip.

Døde gisler

Israelere flest er fortsatt mest opptatt av gislene som ble bortført til Gaza i 7. oktober-angrepet. Mandag kunngjorde Hamas at ytterligere to gisler er døde og hevdet at begge ble drept i et israelsk angrep.

Hamas har også offentliggjort en video der et kvinnelig gissel sier at de to mennene døde i et israelsk angrep.

Talsmann for det israelske militæret, Daniel Hagari, avviser Hamas' forklaring som løgn, men sier også at Israel har rammet mål i nærheten av stedet der de ble holdt fanget, og at saken skal granskes.

Ifølge Israel befinner det seg fortsatt 132 gisler i Gaza, hvorav minst 25 antas å være døde.