– Noen må være ærlige: Planen din fungerer ikke, vi har sett rekordstore valgnederlag og tiden er i ferd med å renne ut. Du må endre kurs umiddelbart, skriver Braverman i et brev til Sunak som hun har publisert på X/Twitter.

Braverman, en kontroversiell politiker som også en gang tidligere har fått sparken som innenriksminister, ble bedt av Sunak om å gå av mandag etter en tirade mot politiet.

Hun sier at det var skuffende, men til det beste, at Sunak ba henne forlate regjeringen, og anklaget ham for å ha brutt en rekke løfter.

Med henvisning til blant annet innvandringspolitikken og Nord-Irland-protokollen, skriver hun:

– Du har åpenbart og gjentatte ganger mislyktes i å oppfylle løftene på hver enkelt av disse politiske kjerneområdene. Enten viser din særegne regjeringsstil at du ikke er i stand til å gjøre det. Eller, som jeg må konkludere med nå, hadde du aldri tenkt å holde løftene dine.