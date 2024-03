Victor Manuel Rocha erklærte seg for to uker siden ikke skyldig i å ha inngått forbund for å virke som agent for en fremmed makt, men sa i et rettsmøte torsdag at han vil endre erklæringen til skyldig.

Dommer Beth Bloom berammet et nytt rettsmøte 12. april der Rocha formelt skal erklære seg skyldig og retten skal vurdere straffeutmålingen.

Den 73 år gamle eksdiplomaten er opprinnelig fra Colombia, men er amerikansk statsborger. Myndighetene mener han begynte å hjelpe Cubas etterretning i 1980 og fortsatte spionvirksomheten fram til han ble pågrepet. Amerikanske tjenestemenn omtaler saken som «en av de høyest plasserte og mest langvarige infiltreringene en utenlandsk agent har utført mot USAs statsapparat».

Da Rocha ble pågrepet, sa justisminister Merrick Garland at 73-åringen gjentatte ganger omtalte USA som «fienden» og «gjentatte ganger skrøt av hvor betydelige innsatsen hans var.»

Karrierediplomaten steg raskt i gradene etter at han begynte å jobbe det amerikanske utenriksdepartementet. I tillegg til å jobbe i Washington var han utstasjonert i Cuba, Argentina, Mexico og Den dominikanske republikk. Fra 1994 til 1995 var han en del av UASs nasjonale sikkerhetsråd under president Bill Clinton.