Noen kandidat skal imidlertid ikke pekes ut ennå, opplyser kilder som kjenner saken til nyhetsbyrået Reuters. Kildene vil ikke stå fram med navn.

No Labels skal imidlertid samle 800 delegater til et nettmøte for å utforme en formell prosess for å peke ut en kandidat i løpet av de kommende ukene.

Gruppen har tidligere jobbet for tverrpolitiske løsninger i Washington, men har nå kunngjort at de vil danne et parti som skal stille i presidentvalget. Misnøyen med de sannsynlige kandidatene til de to store partiene, Joe Biden og Donald Trump, er stor blant mange velgere.

Etter at republikaneren Nikki Haley onsdag kunngjorde at hun gir opp kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat, tyder alt på at høstens valg reelt sett vil stå mellom Biden og Trump.