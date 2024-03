Tre av de fire arresterte er mindreårige. Den voksne er mistenkt for å delta i aktivitetene til en terroristgruppe med det mål å gjennomføre et angrep, opplyser riksadvokatens kontor.

Påtalemyndigheten sier at granskingen så langt synes å vise at et bestemt konsertlokale var blinket ut og at angrepet skulle skje om noen få uker.

Belgia har flere ganger i nyere tid bli rammet av ekstremistangrep, senest i oktober de to svenske fotballfans ble drept i Brussel.