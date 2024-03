I tillegg skal 250 betjenter fra New Yorks delstatspoliti og delstatens transportmyndighet MTA bidra i innsatsen, opplyser New York-guvernør Kathy Hochul. Hun sier at tiltaket er ment for å slå ned på kriminaliteten, etter flere voldshendelser mot T-bane-passasjerer og T-banearbeidere.

Det var rundt 15 prosent mindre kriminalitet på T-banenettet i storbyen i februar sammenlignet med samme måned i fjor, men Hochul sier det likevel er viktig å innføre tiltak.

– Det å si at ting er bedre, gjør ikke at man føler seg bedre, sier Hochul.

– Særlig når man nettopp har hørt om noen som ble stukket med kniv i halsen eller kastet på T-banesporet. Det er en psykologisk effekt, sier hun videre.

Soldater i nasjonalgarden, som kontrolleres av ledere på delstats- og føderalt nivå, har ikke myndighet til å gjennomføre pågripelser, men skal bistå politifolk som har det.

Rundt ytterligere 1000 politibetjenter ble utstasjonert på T-banen i februar etter en økning i voldshendelser og tyverier i januar. Onsdag sa New York-ordfører Eric Adams at politiet igjen skal sjekke vesker og bager, en praksis der politiet plukker ut enkelte i folkemengden for å undersøke dem.