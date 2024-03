I meningsmålingen svarte 52 prosent at de er for obligatorisk militærtjeneste, mens 43 prosent svarte at de er imot, mens 5 prosent svarte at de ikke har en mening om saken.

Meningsmålingen ble utført av forskningsinstituttet Forsa på bestilling fra det tyske nyhetsmagasinet Stern. Det ble ikke stilt spørsmål om varigheten eller organiseringen av en eventuell verneplikt.

Den obligatoriske militærtjenesten i Tyskland ble avviklet i 2011.

Ifølge meningsmålingen er de sterkeste tilhengerne til å gjeninnføre ordningen over 60 år, da 59 prosent i den aldersgruppen var for. Samtidig svarte 59 prosent av de mellom 18 og 29 at de var imot.

Den tyske regjeringen ønsker at flere skal inn i militæret for å styrke forsvarsevnen til landet, og forsvarsminister Boris Pistorius får for tiden undersøkt hvordan dette kan la seg gjøre.