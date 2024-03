Spenningen mellom de to allierte er uvanlig spent for tiden som følge av krigen i Gaza og ikke minst kritikk av Netanyahu fra Demokratenes leder i Senatet.

Biden sa seg enig med flertallslederen senator Chuck Schumer om at Netanyahu er en hindring for fred, og at det burde arrangeres nytt valg i Israel.

Selv om Biden-administrasjonen står last og brast med Israel, er det økende kritikk mot Netanyahus håndtering av krigen i Gaza, der over 31.000 mennesker er drept på fem måneder.

USA kritiserer at Israel ikke slipper inn mer nødhjelp til en desperat befolkning, og har advart Netanyahu mot hans planlagte offensiv mot Rafah, der over 1 million palestinere har søkt tilflukt fra krigen.