– Vi er fryktelig bekymret for situasjonen ved Shifa-sykehuset i det nordlige Gaza, sier WHO-sjef Tedros Ghebreyesus.

Han sier at kampene rundt sykehus setter ansatte, pasienter og siviles liv i fare.

Han viser også til at helsetjenester ved sykehuset, tilgang for ambulanser og leveranser av livsnødvendige forsyninger hindres av fiendtligheter og enhver form for militarisering.