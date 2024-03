I konteineren var det sårt tiltrengte varer til mødre, barn og spedbarn», ifølge Unicef. Haiti står i en langvarig politisk og humanitær krise som gjør at rekordmange lider av sult og livstruende underernæring, ifølge Unicef.

Landets utvalgte statsminister Ariel Henry sa denne uka at han vil gå av når et overgangsråd er satt inn. Tungt væpnede gjenger har tatt kontroll over mye av hovedstaden, og menneskerettsgrupper melder om drap, bortføringer og seksualisert vold.

Unicef melder at en av organisasjonens 17 konteinere ved havna har blitt plyndret. Ifølge organisasjonen er 260 konteinere tilhørende hjelpeorganisasjoner kontrollert av gjengene.

– Plyndring av forsyninger som er essensielle for livreddende støtte til barn, må ta slutt umiddelbart. Denne hendelsen skjer på et kritisk øyeblikk der barns behov er på sitt største, sier Unicefs Haiti-sjef Bruno Maes i en uttalelse.

I konteineren var det blant annet livreddende førstehjelpsutstyr. Ifølge Unicef mangler tre av fire kvinner i hovedstadsområdet tilgang til grunnleggende helsetjenester og næring.

Flere sykehus i byen har også blitt tvunget til å stenge dørene, og ifølge Unicef er kun to operasjonsstuer i drift. Mangel av strøm, drivstoff og medisiner har preget sykehus landet over, og seks av ti sykehus er ute av drift.