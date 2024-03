Bildet er publisert på meldingstjenesten Telegram. Tidligere har IS hevdet at det er de som utførte terroraksjonen.

I meldingen skriver de at angrepet ble utført av fire IS-krigere, som hadde automatvåpen, pistol, kniver og brannbomber.

I uttalelsen lørdag påstår IS at bakgrunnen for angrepet er en pågående krig mellom IS og land som kjemper mot islam.

Minst 133 mennesker ble drept i angrepet på konserthallen i utkanten av Moskva fredag kveld. Russiske myndigheter har meldt at alle de involverte er pågrepet.

Angrepet ved Moskva skjedde dagen før femårsdagen for frigjøringen av de siste områdene som IS' såkalte kalifat kontrollerte i Syria.