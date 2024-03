– Han skal gjøre det han har sagt at han skal gjøre. Han kommer til å fullføre det, sa senator Jim Risch etter at Netanyahu talte til republikanske senatorer onsdag.

Netanyahu var med på video under et av deres partimøter i Kongressen.

– Han ga oss en oppdatering på krigen, på frigjøringen av gisler og forsøkene på å nedkjempe Hamas, sa senator John Barrasso.

Forrige uke holdt Demokratenes leder i senatet, Chuck Schumer en tale hvor han kritiserte Netanyahu og kalte han for et «hinder for fred».

Schumer har senere avvist et ønske fra den israelske statsministeren om å møte Demokratene på samme måte, ifølge nettstedet Punchbowl.

Republikanernes leder i senatet Mitch McConnell kom med et tydelig stikk til Schumer etter møtet.

– Jeg gjorde det klart for Netanyahu at det ikke er vår oppgave å fortelle en demokratisk alliert når de skal holde valg eller hva slags militæroperasjoner de gjennomfører, sa McConnell til pressen.