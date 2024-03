46 år gamle Jimmy Cherizier vokste opp i slummen i Haitis hovedstad Port-au-Prince mens landet fortsatt ble styrt av den brutale diktatoren Jean-Claude Duvalier, bedre kjent som «Baby Doc».

Cheriziers far døde da han var fem år gammel, og moren forsørget de åtte barna ved å selge grillet kylling på gata.

Selv hevder han at det var dette som ga ham tilnavnet Barbecue, andre hevder at forklaringen er langt mer brutal.

Massakrer

Som ung mann fikk Cherizier jobb i Unité Départementale pour le Maintien de l'Ordre (UDMO), det beryktede opprørspolitiet som var kjent for å bruke rå makt mot demonstranter og andre.

I november 2017 deltok han under det som ble kjent som Grande Marine-massakren. Operasjonen var rettet mot kriminelle bander og var planlagt i samarbeid med FNs nyopprettede politistyrke i landet, men kom helt ut av kontroll.

Ni elever og lærere ble drept da politifolkene stormet en skole, fem av ofrene ble skutt i hodet på kloss hold, og menneskerettsorganisasjoner betegnet det som rene likvidasjoner.

Det ble verken funnet kriminelle eller våpen på skolen.

Fikk sparken

Ett år senere var opprørspolitiet på ferde igjen og rykket inn i slumbydelen La Saline i Port-au-Prince. Hvem som gjorde hva, er aldri fastslått med sikkerhet, men 71 mennesker ble drept og 400 boliger gikk opp i flammer.

Ifølge menneskerettsorganisasjonen Fondasyon Je Klere samarbeidet korrupte politifolk med en kriminell bande under aksjonen.

Noen hevder at det var der Jimmy Cherizier fikk tilnavnet Barbeque, og noen uker senere fikk han sparken fra politiet.

Kort tid etter sto han fram som en av Haitis mektigste bandeledere.

Sanksjoner

Som leder for G9-familien, en sammenslutning av flere kriminelle gjenger, bestående av over 1000 tidligere politifolk, sikkerhetsvakter og gatebarn, knyttes Cherizier til alt fra drap, narkotikahandel, ran og utpressing til systematiske voldtekter og kidnappinger.

USA satte ham på sanksjonsliste i 2020, blant annet med henvisning til rollen han spilte under La Saline-massakren.

– Bandene hentet ofre, blant dem barn, ut av hus og likviderte dem. Deretter ble de slept ut i gata og satt fyr på, hakket i biter og foret til dyr, heter det i USAs begrunnelse.

FN viste også til La Saline-massakren da de plasserte Cherizier øverst på sin sanksjonsliste for Haiti to år senere.

– Han fortsetter å true freden, sikkerheten og stabiliteten i Haiti, konstaterer ekspertkomiteen som overvåker FNs sanksjonsregime.

President-attentat

Cherizier og G9-familien gjorde i stor grad som de ville under president Jovenel Moïse og slapp straffeforfølgelse.

Enkelte hevder at presidenten brukte Cherizier og hans menn til å slå ned regimekritikere, noe Moïse benektet.

Få uker før Moïse ble drept i et attentat i 2021, var forholdet mellom de to tilsynelatende surnet, og Cherizier krevde presidentens avgang.

Etter drapet ledet han likevel en stor demonstrasjon med krav om at de skyldige ble stilt til ansvar.

Hvem som ga ordre om attentatet på Moïse er aldri oppklart, men mistanken har vært rettet mot mannen som overtok som fungerende statsminister, Ariel Henry.

Blokkerte havn

Cherizier har bidratt til å spre mistanken, og i 2022 blokkerte G9-familien landets viktigste havneterminal i flere uker med krav om Henrys avgang.

Etter forhandlinger ble blokaden opphevet, angivelig mot et løfte om amnesti for Cherizier og andre bandemedlemmer.

Cherizier og hans kriminelle nettverk fortsatte imidlertid sine herjinger i Port-au-Prince, nedkjempet andre bander og tok kontroll over store deler av hovedstaden.

Der flyter blod i gatene, innbyggerne er livredde for å bevege seg utendørs og mange haitiere står ifølge FN på randen av hungersnød.

Truer med borgerkrig

Da Henry i februar dro på statsbesøk til Kenya, som etter planen skal bidra til en internasjonal politistyrke i Haiti, slo G9-familien til mot landets to største fengsler. Fangevoktere og rivaler ble drept, og 4000 innsatte rømte.

Deretter tok G9-familien kontroll over flyplassen i Port-au-Prince for å hindre Henry fra å returnere.

Henry har siden oppholdt seg i Puerto Rico og har lover å gå av straks et overgangsstyre er på plass. Dersom han ikke holder løftet, truer Cherizier med full borgerkrig.

– Vi må stå sammen. Enten blir Haiti et paradis for oss alle, eller så blir det et helvete for oss alle, sa han nylig i et intervju, omgitt av maskerte og tungt bevæpnede bandemedlemmer.

Revolusjonær

I intervjuer tegner Cherizier et bilde av seg selv revolusjonær og sammenligner seg selv med ledere som Fidel Castro og Nelson Mandela.

– Kampen vår er nå inne i en ny fase. Vi skal styrte hele systemet, et system der 5 prosent av innbyggerne kontrollerer 95 prosent av landets verdier, sa han nylig til Al Jazeera.

Bandelederen forsikrer at han ikke har noe ønske om å bli president, men hvilken framtidig rolle han ser for seg selv er uklart.

– Jeg er ingen gangster, og jeg kommer aldri til å bli noen gangster, understreker Jimmy «Barbecue» Cherizier.