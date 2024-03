14 av dem ble drept i luftangrep i byen Rafah, nær grensen til Egypt natt til tirsdag, og flere titalls andre ble såret i angrepet, som rammet flere hus og leiligheter, ifølge helsemyndighetene i den Hamas-kontrollerte enklaven.

Ytterligere seks palestinere ble drept i et annet luftangrep mot et hus i Nuseirat sentralt på Gazastripen, ifølge de palestinske myndighetene.

Noen timer tidligere snakket USAs president Joe Biden med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

– Jeg gjentok at Israel har rett til å gå etter Hamas, en gruppe terrorister som er ansvarlig for den verste massakren mot det jødiske folket siden holocaust. Jeg gjentok også behovet for umiddelbar våpenhvile som del av en flere uker lang plan for å frigi gisler, slik at vi kan få gislene hjem og sende nødhjelp til sivile i Gaza, skriver Biden på X etter samtalen.

Biden opplyser også at han ba Netanyahu sende et team til Washington for å finne ut hvordan man kan ramme Hamas uten å måtte sette i gang en stor bakkeoffensiv i Rafah.