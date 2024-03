104 palestinere er drept og 162 er såret i løpet av det siste døgnet, opplyser helsemyndighetene onsdag.

Helsemyndighetene har tidligere anslått at over 70 prosent av ofrene i krigen er barn og kvinner. Det er også fryktet at mange fortsatt ligger døde under ruinene av bombede bygninger.

Siden Hamas' terrorangrep mot Israel i oktober i fjor har Israel gjennomført massive luft- og bakkeangrep over store deler av Gazastripen. Mye av bygningsmassen er ødelagt, og store deler av befolkningen er rammet av sult.