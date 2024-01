Meldingen kommer etter at det de siste dagene har vært harde kamper i byen, samtidig som Israel har angrepet byen både fra luften, sjøen og bakken.

Mandag ble det meldt at israelske stridsvogner hadde tatt seg til et område helt vest i byen ved middelhavskysten, Det ble også meldt at soldater sperret inngangen til to sykehus, og at de stormet det ene.

Hundretusener av fordrevne befinner seg i byen, i tillegg til byens egne innbyggere.