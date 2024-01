Kvinnen, som er kjent som Lilian, fødte en jente på et offentlig sykehus i 2015, men babyen fikk helsekomplikasjoner og døde der tre dager senere, skriver BBC. Lilian ble anklaget for å ikke ha tatt vare på fosteret under svangerskapet og ble tiltalt for uaktsomhet og grovt drap.

El Salvador har en av verdens strengeste abortlover, med totalforbud mot å avslutte svangerskap – uten unntak.

– Jeg ber om at uskyldige kvinner som meg ikke blir anklaget og straffeforfulgt. Det var et vanskelig traume å gå gjennom, og jeg ønsker ikke at noen andre må gå gjennom det samme, sa Lilian på en pressekonferanse onsdag.

Lilian har fått støtte av aktivistgrupper, som sier at beslutningen om å løslate Lilian var basert på at hun var i en sårbar situasjon da hun mistet barnet sitt.