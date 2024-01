Ifølge tenketanken European Council on Foreign Relations (ECRF) vil EU-skeptiske og populistiske høyrepartier toppe valget i ni av EUs 27 medlemsland: Østerrike, Belgia, Frankrike, Ungarn, Italia, Nederland, Polen og Slovakia.

Ifølge en fersk rapport fra ECRF ligger slike partier an til å komme på andre eller tredjeplass i ytterligere ni land, herunder Tyskland, Spania, Finland og Sverige.

– Vi kan meget vel havne i den situasjonen at parlamentarikere fra det ytterste høyre for første gang noensinne vil utgjøre den største blokken i parlamentet, sier en av forskerne bak rapporten, Simpon Hix, til den danske avisa Politiken.

– Enorm betydning

Han har analysert EU-valg i over 25 år og mener årets valg vil bli en skikkelig vekker for partiene i Europas politiske midtsjikt.

Valget kan få enorm betydning, mener Hix – særlig når det gjelder klimapolitikk.

I dag går den største partigruppen, konservative EPP, som vårt hjemlige Høyre tilhører, ofte sammen med sosialdemokratiske S & D, den liberale partigruppen Renew og De Grønne om å skape flertall for EUs offensive klima- og miljøpolitikk.

Men etter valget i juni kan altså klimaflertallet veltes. EU kan gå fra grønt til fossilgrått.

– Et nytt høyreflertall vil sannsynligvis være imot EUs ambisjoner om å takle klimaendringene, skriver ECRF-forskerne i rapporten.

Bondeopprør og protester

Europeiske ytre høyre-partier tilhører to ulike partigrupper i parlamentet, ECR og ID, som skiller lag på enkelte områder, som i synet på Russland og krigen i Ukraina.

Felles er imidlertid en utbredt skepsis til klimatiltak.

Hix peker på den siste tidens traktoropprør i Europas byer, de gule vestene i Frankrike og tyske protester mot at de tvinges til å installere varmepumper som forklaringer på høyredreiningen.

– Folk vil at mer blir gjort for å beskytte bilindustrien, skåne landbruket og lengre tidshorisonter for CO2-utfasing og slike ting, sier han.

Mektig blokk

Ifølge ECRFs utregninger ligger ECR og ID an til å få 183 av de 720 setene i parlamentet.

– Sammen vil de bli en svært mektig blokk, og det kommer til å bli vanskelig å danne flertall uten dem, spår Hix.