Amerikanerne varslet Iran om at IS planla angrepet tidligere denne måneden, sier amerikanske tjenestemenn, ifølge Wall Street Journal. De sier USA fanget opp etterretningsinformasjon om at en IS-tilknyttet gruppe i Afghanistan – ISIS-Khorasan (ISIS-K) – planla et angrep mot Iran.

Ifølge amerikanske tjenestemenn var opplysningene som ble delt, konkrete nok med tanke på tid og sted til at de kan ha vært nyttige for iransk innsats for å hindre angrep 3. januar eller redusere tapene.

Informasjonen var likevel ikke nok til å hindre selvmordsbomberne som angrep en minneseremoni i byen Kerman. Angrepet var rettet mot en markering av årsdagen for drapet på Qasem Soleimani. Kommandanten for den iranske Revolusjonsgardens Quds-brigade ble drept i et amerikansk angrep nær flyplassen i Iraks hovedstad Bagdad i januar 2020.

Iranske representanter i FN har foreløpig ikke svart på avisens forespørsel om en kommentar til saken om USAs varsel.