Israelske styrker trengte stadig lenger inn i Gazas nest største by Khan Younis, der vitner meldte om skyting og luftangrep.

Israel hevder at mange Hamas-ledere ligger i skjul i byen, og det israelske militæret melder at flere titalls Hamas-krigere er drept i nærkamp i byen, med støtte fra stridsvogner og fly.

Palestinske Røde Halvmåne melder om intenst artilleribeskytning i nærheten av al-Amal-sykehuset, der Gazas helsedepartement melder at 77 mennesker ble drept.

På Nasser-sykehuset i nærheten vokser frykten for at virksomheten må stenges. Lokale innbyggere og medisinsk personell melder om kamper de siste dagene få meter fra sykehuset, som er det største som fortsatt er åpent på Gazastripen.

Også Det europeiske sykehuset, der et norsk legeteam jobber, står i fare for å måtte stenge, ifølge FN.

- Umenneskelige levekår

FN sier at 85 prosent av Gazas 2,4 millioner innbyggere er fordrevet siden krigen startet 7. oktober.

Hundretusener er stuet sammen i trange tilfluktssentre, mens andre lever i telt eller i friluft, og det er utbredt mangel på mat, rent drikkevann, drivstoff og medisinsk behandling. WHO melder om mange tilfeller av hepaitt og gulsot.

- De umenneskelige levekårene - nesten ikke noe rent drikkevann, rene toaletter eller muligheter for god hygiene, vil føre til at hepatitt sprer seg ytterligere, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på X/Twitter.

På kant med USA

Israel har en klar målsetting om å "eliminere" Hamas etter terrorangrepet 7. oktober, og minst 24.762 palestinere er drept i den nådeløse bombingen og bakkekrigen. Rundt 70 prosent av dem er kvinner og barn.

- Vi er ikke fonøyd med noe mindre enn total seier, sa statsminister Benjamin Netanyahu torsdag og la til at krigen fortsatt vil vare i mange måneder.

Det setter ham på kant med Israels nærmeste allierte USA. USA støtter kampen mot Hamas i Gaza, men har lenge bedt Israel om å dempe krigen og slippe mer nødhjelp inn.

Sprekker i Israel

Samtidig begynner uenighet å vise seg blant israelske ledere om krigens gang. Et medlem av krigskabinettet skaper tvil om strategien for å få gislene fri.

Gislene i Gaza kan bare hentes hjem i live om det inngås en våpenhvile med Hamas, og enhver idé om at de kan frigjøres på andre måter, en en illusjon, mener tidlgere hærsjef Gadi Eisenkot, et av de fire medlemmene av krigskabinettet.

Eisenkot, hvis sønn ble drept i Gaza i desember, sier dramatiske redningsaksjoner er urealistisk siden gislene trolig er spredt ut, mange av dem i Hamas' tunneler.

Et 20-tall av de rundt 130 gislene som fortsatt er i Gaza, er trolig døde, og Hamas hevder at flere av dem er drept i israelske bombeangrep.

Hamas krever slutt på krigen før de er villige til å diskutere løslatelse av flere gisler, og de krever også at flere tusen palestinske fanger i israelske fengsler løslates i bytte mot gislene.

Eisenkot avviste også påstander om at Israel har har tilføyd Hamas avgjørende nederlag.

- Vi har ikke nådd et strategisk mål, eller i tilfelle bare delvis. Vi har ikke veltet Hamas, sier han.

Tvil om strategien

Flere kommentatorer har begynt å sette spørsmålstegn ved om Netanyahus strategi er realistisk, blant annet fordi offensiven mot Hamas synes å gå tregt, og på grunn av voksende internasjonal kritikk, inkludert anklagene om folkemord i Den internasjonale domstolen ICJ.

Netanyahus motstandere beskylder ham for å hale ut enhver diskusjon om tiden etter krigen for å unngå gransking av regjeringens feil, holde koalilsjonen sammen og skyve valg ut i framtiden.

Blant de verste feiltrinnene er at Israel ikke forutså Hamas-angrepet i oktober. Det er den viktigste grunnen til at Netanyahus opplsutning er på et bunnivå.

Denne uka kom også igjen uenighet til overflaten med USA om veien framover etter krigen. USAs utenriksminister Antony Blinken gjentok på Verdens økonomiske forum i Davos USAs visjon om en vei fram til en palestinsk stat.

Netanyahu avviser

Men Netanyahu avviste torsdag igjen forslaget tvert.

- Israel må ha sikkerhetskontroll over hele territoriet vest for Jordan-elva. Det er en nødvendig betingelse som er i strid med ideen om palestinsk suverenitet, sa han og la til at Israel må kunne si nei også til sine beste venner.

USA mener i likhet med mange andre israelsk sikkerhet er avhengig av at palestinerne får en levedyktig egen stat, trass i at mange eksperter nå mener en tostatsløsning er umulig.

Det skyldes at Vestbredden er oppstykket i over 300 jødiske bosetninger med over 700.000 bosettere, at palestinerne er splittet, og at Israels høyreside som nå dominerer landet, er imot en palestinsk stat.

- Vi ser selvfølgelig annerledes på det, sa talsmann John Kirby i USAs nasjonale sikkerhetsråd som svar pål Netanyahus uttalelse.

