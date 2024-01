– Vi åpner for det, og utreder det nå også. For eksempel at en gjerningsmann som har begått flere lovbrudd på rad, når det gjelder seksuallovbrudd skal kunne dømmes til livstid selv om det enkelte lovbruddet ikke har livstid som strafferamme, sier justisminister Gunnar Strömmer til TV4.

– Hvis man faller tilbake til nye lovbrudd, har du man bevist at man er såpass farlig at det må med i vurderingen av straffeutmåling, legger han til. Strömmer sier at også overvåking av en person som myndighetene mener kan komme til å begå alvorlige lovbrudd, kan være aktuelt.

Uttalelsen kommer etter et TV-programmet om hvordan politi og andre myndigheter mislyktes med å stanse en av Sveriges verste overgripere. Strömmer mener at samfunnet ikke har tilstrekkelige virkemidler til å stoppe gjentakelsesforbrytere.

– Jeg synes selvfølgelig at det er ekstremt opprørende å høre disse vitnesbyrdene og samtidig viktig at de kommer fram. Det gir en veldig viktig bakgrunn til de store forandringene som jeg ser at må skje, sier han.