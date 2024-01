Russiske luftfartsmyndigheter sier at et russisk-registrert fly forsvant fra radaren over Afghanistan lørdag kveld. Flyet, som skal ha hatt seks personer om bord, er et charterfly på vei fra India til Moskva via Usbekistan, sier myndighetene videre i en uttalelse.

Videre sier russiske myndigheter at de er i kontakt med myndighetene i Afghanistan og Tadsjikistan om saken. Badakhshan-provinsen grenser til Kina, Tadsjikistan og Pakistan, men det nøyaktige stedet for flystyrten er ikke kjent.

– Vi har sendt ut redningsmannskaper, men de har ikke kommet fram ennå, opplyste lokale myndigheter i Badakhshan til AFP søndag morgen.

– Vi ble informert av lokalbefolkningen på morgenen.

Provinsen huser fjellkjeden Hindu Kush, som Afghanistans høyeste fjell Noshaq på 7492 meter er del av.