De 49 senatorene støtter en forhandlingsløsning som innebærer en israelsk og en palestinsk stat side om side, som innebærer at Israel overlever som en trygg, demokratisk og jødisk stat og at palestinerne får sin egen stat.

– Det som avgjør framtiden for Israel og Palestina er om det er håp. Og en tostatsløsning må være det håpet, sa Brian Schatz som la fram forslaget.

De to som ikke undertegnet, var John Fetterman og Joe Manchin. Fetterman har lenge støttet en tostatsløsning, men mener at erklæringen burde inneholde et avsnitt om at Hamas må ødelegges for at det kan bli fred.

Israels statsminister avviste så sent som for noen dager siden alle tanker om en tostatsløsning. Han sier at Israel må ha full kontroll over alle landområder vest for Jordan-elva, det vil si både Vestbredden og Gazastripen.